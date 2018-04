Wideo. „Ja jako stary korwinista”. Wybitny pisarz Andrzej Pilipiuk nie ukrywa swoich prawicowych poglądów

W stolicy odbyła się promocja najnowszej książki „Wampir z KC” autorstwa wybitnego i nie okrywającego swoich prawicowych poglądów pisarza Andrzeja Pilipiuka.

Andrzej Pilipiuk to jeden z najpopularniejszych w Polsce pisarzy powieści przygodowych, autor cyklu książek o Panu Samochodziku, Jakubie Wędrowyczu, Kuzynkach, intelektualista o jednoznacznie prawicowych poglądach – kandydował do parlamentu z listy Prawicy Janusza Korwina-Mikke i do europarlamentu z listy Unii Polityki Realnej.

Od wielu lat jestem wielkim miłośnikiem powieści i opowiadań mistrza Andrzeja „największego piewcy polskiej wsi od czasów Reymonta”. Największy mój zachwyt wzbudził cykl opowiadań i powieści o Jakubie Wędrowyczu (mieszkającym w pod lubelskiej wsi alkoholiku, bimbrowniku i pogromcy upiorów), z przyjemnością czytałem trylogie o kuzynkach i kolejne tomy przygód Pana Samochodzika pisane pod pseudonimem Tomasz Olszakowski.

Andrzej Pilipiuk (urodzony w Warszawie, absolwent archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) znany jest ze swoich konserwatywno-liberalnych poglądów. W swoich książkach i wypowiedziach wielokrotnie krytykował wszelkie przejawy lewicowości.

Opublikował osiem tomów przygód Jakuba Wędrowycza (Kroniki Jakuba Wędrowycza, Czarownik Iwanow, Weźmisz czarno kure…, Zagadka Kuby Rozpruwacza, Wieszać każdy może, Homo bimbrownikus, Trucizna, Konan destylator). Cztery tomy przygód kuzynek (Kuzynki, Księżniczka, Dziedziczki, Zaginiona). 19 tomów przygód Pana Samochodzika (Pan Samochodzik i… Arka Noego, … rubinowa tiara, … tajemnice warszawskich fortów, … zaginiony pociąg, … sekret alchemika Sędziwoja, … zaginione poselstwo, … łup barona Ungerna, … zagubione miasto, … wynalazek inżyniera Rychnowskiego, … potomek szwedzkiego admirała, … ikona z Warszawy, … Czarny Książę, … więzień Jasnej Góry, … brązowy notes, … Adam z Wągrowca, … diable wiano, … mumia egipska, … Relikwiarz świętego Olafa, … Zamek w Chęcinach). Trzy powieści w cyklu Norweski dziennik (Ucieczka, Obce ścieżki, Północne wiatry). Siedem z cyklu Oko Jelenia (Droga do Nidaros, Srebrna Łania z Visby, Drewniana Twierdza, Pan Wilków, Tryumf Lisa Reinicke, Sfera Armilarna, Sowie zwierciadło). Trzy powieści z serii „Wampir z …” (…M3, …MO, …KC).

Inne książki publikacje, powieści i zbiory opowiadań Andrzeja Pilipiuka to:

2586 kroków, zbiór opowiadań

Operacja Dzień Wskrzeszenia

Czerwona gorączka, zbiór opowiadań

Rzeźnik drzew, zbiór opowiadań

Bliżej świata: wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum: wychowanie obywatelskie, wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym – podręcznik dla gimnazjalistów do wiedzy o społeczeństwie razem z Marią Wesołowską-Starnawską

Aparatus, zbiór opowiadań

Szewc z Lichtenrade, zbiór opowiadań

Carska manierka, zbiór opowiadań

Reputacja, zbiór opowiadań

Litr ciekłego ołowiu, zbiór opowiadań

Wilcze leże, zbiór opowiadań

Raport z północy

Spotkanie z mistrzem było troszkę rozczarowujące. Oczekiwałem czegoś niezwykłego. Lewitacji, roztaczania świetlistej aury, darmowego piwa Perła. A tu Andrzej Pilipiuk okazał się zwyczajnym konserwatywnym liberałem. Pracowitym, uporządkowanym (każdy nowy pomysł zapisuje w swoim ręcznie zrobionym notesie, nadając mu kolejny numer bieżący, wykreślając pomysł wykorzystany, a po skończeniu notesu przepisując nie zrealizowane pomysły do nowego), odpowiedzialnym, zakochanym w żonie.

Najnowszej książki mistrza nie miałem jeszcze okazji czytać (tak jak i wielu poprzednich). Niemniej twórczość Pilipiuka to przyjemna rozrywka z elementami edukacji patriotycznej. Śmiało można ją nabywać na prezenty i dla własnej przyjemności.

Bohaterami poprzedniego zbioru opowiadań „Wampir z MO” była trójka wampirów z warszawskiej Pragi borykających się nie tylko z realiami wegetacji w ponurych latach komunistycznej dyktatury Jaruzelskiego, ale i z wyzwaniami znanymi z horrorów.

Wampirzy kolektyw tworzy dwóch robotników, Marek i ideowy lewicowiec Igor, oraz jedna młoda neofitka wampiryzmu Gosia, pochodząca z komunistycznej rodziny, która ją odrzuciła. Ich istnieje nie jest niczym dziwnym. Warszawę zamieszkują liczne byty nie będące normalnymi przedstawicielami homo sapiens, co jest tajemnicą poliszynela.

Bohaterami drugiego planu są Jaruzelski i Urban preparujący negatywny wizerunek opozycji, oraz bezpieczniacy z Wydziału Z Służby Bezpieczeństwa zajmujący się likwidowaniem zagrażających ideologi materializmu: zombi, wampirów, utopców, krasnoludków, wiedźm. W swej działalności Wydział Z SB wykorzystuje tajnych współpracowników wśród ludzi i zobii.

Czytelnicy „Wampira z MO” znajdą w opowiadaniach Pilipiuka prócz humoru, wartkiej akcji, też liczne zabawne odwołania do pop kultury.

Bohaterowie opowiadań, muszą na kartach książki, zmagać się z: przestępczą działalnością komunistycznych władz i Służby Bezpieczeństwa, psychopatycznymi mordercami, wizytami Świętego Mikołaja, zagubionymi przez sowietów bombami atomowymi, wizytami wampirów z zachodu, zaburzeniami rzeczywistości.

Pilipiuk swoimi opowiadaniami w satyrycznej formie przybliża młodym czytelnikom realia PRL, powszechną nędzę i zapaść cywilizacyjną, powszechny brak do życia niezbędnych towarów, wszechwładzę komunistycznej kliki, bezkarność komunistycznych przestępców.

„Fabryka słów” to nie tylko wydawca powieści i opowiadań Andrzeja Pilipiuka, ale także wydawca powieści i opowiadań najlepszych polskich pisarzy literatury fantastycznej: Dębskiego, Komudy, Ziemkiewicza, Piekary, Grzendowicza, Kossakowskiej, Inglota, Pawlaka, Kresa.

W Polsce mamy wspaniałą fantastykę. Żywą, poczytną, dobrze napisaną, pogardzaną przez „salon” (czyli przez sprytne dzieci komuchów, które dziś pozują na autorytety). Literaturę, która jest dowodem, że bez interwencji państwa, bez dotacji ministerstwa kultury, w czystym kapitalizmie (czyli w sytuacji gdy decydują konsumenci), kultura żyje i ma do zaofiarowania dużo więcej niż demoralizacja i obscena przymusowo finansowana przez podatników.

Duża część polskich twórców fantastyki jest spadkobiercami Sienkiewicza. W popularnej formie pisarze ci propagują wartości i zajmują się edukacją historyczno polityczną.

Andrzej Pilipiuk nie ukrywa swoich prawicowych poglądów



Jan Bodakowski

