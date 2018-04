Patologiczne Rafalala szaleje. Zmiennopłciowy osobnik chwali się, że zelżył dziecko i napadł na nie [VIDEO]

Osoba przedstawiająca się jako Rafalala i znana z tego, że jest jakoś tam płciowa, pokazała na Snapczacie nagranie z tego jak lży wulgarnie dziewczynkę, napada i oblewa ją czymś. Nastolatka miała czymś podpaść zmiennopłciowej Rafalali.

Dziecko, 12-13-latka, jest przerażone. Na filmie słychać jak Rafalala rzuca co chwilę wulgaryzmami i żąda przeprosin od wystraszonej dziewczynki.

Z kontekstu wynika, że dziecko skomentowało wygląd dewianta, albo nawet wyśmiało.

W pewnym momencie widać jak Rafalala oblewa dziewczynkę wrzeszcząc: „co cię ku..a śmieszy we mnie.”

Dziewczynka próbuje odejść, ale Rafalala goni za nią i drze się wulgarnie : „Zabawne ku.wa, stój, co się mówi”.

Mamy nadzieję, że sprawą zajmie się prokuratura. Żaden dewiant nie ma prawa tak reagować na komentarze dziecka, nawet jeśli one są głupie. Jeśli nie prokuratura, to tatuś, albo wujek dziewczynki.

Sam osobnik Rafalala powinien skorzystać z usług psychiatry. Potrzeba jakiejś umysłowej przypadłości, by w tak chamski i agresywny sposób leczyć swe kompleksy wyżywając się na dziecku. Na dodatek jeszcze chwalić się tym.

Polish celebrity transsexual attacks young girl for laughing.

This person has a history of violent attacks on people pic.twitter.com/RSX7UT8w5k

— BasedPoland (@BasedPoland) 14 kwietnia 2018