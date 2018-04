Kosiniak-Kamysz to wcielenia Asada? Żart dziennikarza TVP pozostawia niesmak

Burzę w sieci wywołał wątpliwy żart zamieszczony Twitterze przez współpracownika TVP, Cezarego Gmyza.

O znanym z kontrowersyjnych uwag dziennikarzu znów zrobiło się głośno za sprawą umieszczonego przez niego Tweeta w którym to z rozbawieniem dostrzegł podobieństwo lidera PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza do syryjskiego prezydenta, Baszara al-Asada.

Podobno Assad zgolił wąsy i wstrzyknął botoks by być nierozpoznawalnym dla amerykańskich rakiet – głosił komentarz zamieszony do zdjęcia.

Nie wszytstkim było jednak do śmiechu a na Gmyz znalazł się w ogniu krytyki internautów a z czasem i polityków. Zwłaszcza, że sam Asad też często występuje bez wąsów.

Pan naprawdę uważa ze porównywanie jednego z najbardziej rozsądnych i wyważonych polskich polityków z autokratą, który gnębi własny naród i używa broni chemicznej by mordować dzieci jest stosowne i śmieszne? Jeśli tak, to jest pan absolutnym moralnym dnem. Dołącz pan do Assada – napisał Paweł Rabiej z Nowoczesnej

To przykład, że niektórzy powinni odejść z @tvp_info albo przynajmniej od komputera. Poziom mułu! – dodał Sławomir Potapowicz.

