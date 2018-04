Zaskakująca koalicja. Partia Wolność wystartuje wspólnie z PO i SLD

W najbliższych wyborach samorządowych w Siedlcach partia Wolność wystartuje w koalicji z Platformą Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Miasto oraz podległe jemu podmioty są zarządzane tragicznie, nepotyzm sięga tu szeroko i głębiej, niż władzuchna do naszych kieszeni rekordowo zadłużając miasto i wypłacając sobie niezasłużone kilkudziesięciotysięczne nagrody – pisze Paweł Wyrzykowski z siedleckiej Wolności.

Partia Wolność, Platforma Obywatelska i Sojusz Lewicy Demokratycznej zawiązały koalicję „Lepsze Siedlce”. Sprawa wzbudziła ogromne kontrowersje ze względu na duże różnice między ugrupowaniami. Jak przekonują przedstawiciele koalicji, łączy ich przede wszystkim krytyczna ocena rządów PiS w mieście. Jednocześnie zachęcono inne ugrupowania i stowarzyszenia do współpracy.

Podczas ogłoszenia koalicji, podpisano także deklarację, z której możemy dowiedzieć się, jakie cele są stawiane przed pójściem do wyborów. Po pierwsze sygnatariusze sprzeciwiają się ogromnemu zadłużeniu miasta, wyludnianiu w ogromnym tempie. Jako jeden ze swoich celów stawiają sobie zachęcenie inwestorów do przybycia do Siedlec.

Innym tematem poruszanym w deklaracji jest smog – w tym przypadku koalicja chce przyznać ulgi mieszkańcom, którzy będą zmienić formę ogrzewania. Koalicja chce także bardziej efektywnie…wykorzystywać unijne środki, gdyż „przed nami kilka ostatnich lat szczodrego wsparcia ze strony Unii Europejskiej”. W deklaracji dodano też: „nie będziemy oszczędzać na ludziach”, czyżby miało oznaczać to zwiększanie rozdawnictwa socjalnego?

Pewne nieoszczędzanie już zadeklarowano w „zarysie programu” koalicji, chodzi o: wprowadzenie „darmowej” komunikacji miejskiej, która będzie w całości finansowana z budżetu, a także budowę ścieżek rowerowych przy wszystkich ulicach.

Ponad 90 proc. uchwał podejmowanych przez radę miasta trzeba rozpatrywać pod kątem mieszkańców, ekonomii i użyteczności. Między nami nie ma w tych kwestiach wrogości, możemy się spierać przy pojedynczych tematach – uważa Krzysztof Chaberski z PO.

Doszliśmy do wniosku, że bardzo wiele nas łączy, a przede wszystkim łączy nas to, że mamy pomysły na Siedlce. (…) Miał zostać rozwiązany problem korków, miał być darmowy Internet i wiele innych rzeczy – mówi Maciej Drabio z SLD, niejako zapowiadając, co chciałby zrealizować.

Nam, wolnościowcom, zależy przede wszystkim na tym, żeby oddłużyć miasto. To jest nasza przyszłość, to obciążenie, które spada na wszystkich i plaga obecnych samorządów – tłumaczy swoją decyzję Paweł Wyrzykowski z Wolności.

Źródło: tygodniksiedlecki.pl/nczas.com