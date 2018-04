W Berlinie biją Żydów! Paskiem [VIDEO]

Dwaj młodzi żydzi w jarmułkach – Izraelczyk i Niemiec – zostali we wtorek wieczorem napadnięci w berlińskiej dzielnicy Prenzlauer Berg przez trzech osobników; jeden z napastników, mówiący po arabsku, zaatakował paskiem – poinformowała w środę policja.

Młodszy z napadniętych, 21-letni Izraelczyk, nagrał to zajście smartfonem. Nagranie zostało zamieszczone w internecie. Widać na nim młodego człowieka wymachującego paskiem i wołającego „jahudi” (po arabsku żyd).

Izraelczyk powiedział w izraelskiej telewizji, że napaść nie była poprzedzona żadną kłótnią. Szedł całkiem zwyczajnie ulicą ze swym 24-letnim niemieckim znajomym, gdy nagle trzech mężczyzn zaczęło im ubliżać, a potem jeden z tych mężczyzn zaatakował go paskiem. Ostatecznie trójka napastników oddaliła się.

Izraelczyk poszedł za nimi, a wtedy jeden z napastników próbował go uderzyć butelką. Wówczas kobieta, która była świadkiem zajścia, powstrzymała napastnika. Izraelczyk został lekko ranny, towarzyszący mu Niemiec nie odniósł obrażeń – poinformowała policja.

Ministrowie sprawiedliwości i spraw zagranicznych – Katarina Barley i Heiko Maas – oraz przedstawiciele władz miejskich potępili w środę ten antysemicki napad. Policja poszukuje sprawców; nagranie wideo ma zostać wykorzystane w śledztwie.

Przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster oświadczył, nawiązując do wtorkowego zajścia w Berlinie, że „ponownie przekroczona została, i to bardzo, czerwona linia” i że dostrzega „potencjał zagrożenia” dla Żydów, zwłaszcza w miastach.

Associated Press informuje, powołując się na dane berlińskiej organizacji RIAS monitorującej akty antysemityzmu, że w ubiegłym roku w niemieckiej stolicy doszło do 947 antysemickich incydentów, w tym 18 napaści.(PAP)

🆘‼😱🔥 #Germany: Anti-Semitic attack in #Berlin. Just because a 17-year-old young Jew wore a kippah, then he was beat up with a belt by one of the usual suspects. Next year will appear in the statistics, the anti-Semitism of the 'Germans' has risen. pic.twitter.com/m9vjHuvvX5

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 18 kwietnia 2018