Rocznica tragicznego dla narodu żydowskiego powstania w warszawskim getcie to dla ambasador Anny Azari dobry dzień na rozrywkę. Poleca pośmiać się z polskiej ustawy o IPN

75 rocznica tragicznego przede wszystkim dla narodu żydowskiego rocznica powstania w warszawskim getcie raczej powinna być dla wszystkich Żydów dniem zadumy i wspominania poległych. Nie dla ambasador Izraela w Warszawie Anny Azari – ona zachęca w tym dniu do pośmiania się z polskiej ustawy o IPN.

Wygląda na to, że dla Pani ambasador Azari każdy dzień jest dobry żeby się pośmiać i nie przeszkadza jej w tym rocznica tragicznego powstania Żydów w Warszawie.

Na swoim twitterowym profilu Anna Azari zachęca do obejrzenia nowego odcina satyrycznego serialu „Ucho prezesa”, w którym poruszono temat stosunków polsko – izraelskich.

Jedną z postaci w nowym odcinku „Ucha” jest grana przez Hannę Śleszyńską (świetna rola!) Anna Azari.

Na twitterze Azari napisała:

Pełny odcinek „Ucha prezesa” o polskiej ustawie historycznej. Myślę, że to śmieszne.

To prawda – to oczywiście śmieszne (chociaż poczucie humoru to rzecz względna), ale jak zauważyli internauci, polecanie takiej rozrywki w taki dzień przez ambasador państwa żydowskiego, może budzić niesmak.

Widać każdy dzień jest dobry dla pani Azari, żeby się pośmiać z Polaków i ich regulacji prawnych. Nie napisała np. „uśmiałam się z przedstawienia mojej osoby”, tylko wyraźnie sugeruje śmianie się z polskiej ustawy o IPN.

A pełny odcinek „Ucha prezesa” poniżej.

Źródło: twitter, youtube