Bill Gates wyda miliard dolarów na budowę globalnego systemu inwigilacji. Nadchodzi Big Brother na masową skalę

Podgląd na żywo, 24-godziny na dobę i to całej planety. Bill Gates, Airbus i japońska firma Softbank chcą rozmieścić na orbicie okołoziemskiej 500 satelitów. System zapewni możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym zmian pogodowych, migracji, ale także pojedynczych osób.

Wszystko odbywa się w ramach start-upu EarthNow. Russel Hanniga, który jest pomysłodawcą projektu, twierdzi, że celem przedsięwzięcia jest zapewnienie podglądu na żywo każdego miejsca na naszej planecie.

Z pozoru cel wydaje się szczytny. Chodzi o możliwość śledzenia najważniejszych zmian na Ziemi, lepsze prognozowanie pogody oraz zapewnienie skutecznego systemu ostrzegania przed różnymi niebezpieczeństwami.

Problem w tym, że EarthNow pozwoli jego właścicielom na śledzenie w czasie rzeczywistym niemal każdego człowieka na naszej planecie. Jeżeli pomysł dojdzie do skutku powstanie coś w rodzaju globalnego Big Brothera.

Zakłada się, że aby osiągnąć sukces, należy rozmieścić na orbicie okołoziemskiej ok. 500 satelitów. Każdy z nich o wadze ok. 225 kg będzie wyposażony w kamery zdolne do prowadzenia transmisji LIVE w wersji HD.

Do tej pory nie pojawiły się ani kosztorys projektu, ani dokładne dane techniczne dotyczące systemu. Start-up EarthNow rozpoczął działanie w zeszłym roku.

Pomysłodawcy poinformowali, że materiał zbierany przez satelity będzie udostępniany korporacjom i władzom poszczególnych państw. Nie wykluczono również dostępu dla zwykłych obywateli.

Warto jednak zauważyć fakt, iż na naszych oczach powstał projekt systemu inwigilacji totalnej, który pogrzebie na zawsze prywatność mieszkańców naszej planety.

