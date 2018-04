Gwałty na dzieciach plagą na skalę kraju. Władze wprowadzają karę śmierci

Rząd indyjski zaaprobował wprowadzenie kary śmierci dla osób skazanych za gwałt na dziecku tuż po tym jak przez kraj przetoczyła się fala protestów w związku z ostatnimi zbrodniami o charakterze seksualnym.

Zmiana w kodeksie karnym kraju dotyczy osób skazanych za gwałt dokonany na dziecku w wieku poniżej 12 lat. Jest ona efektem ogólnokrajowych protestów jakie wybuchły w ostatnich tygodniach po zbiorowym gwałcie i morderstwie dokonanym na 8 latce.

Wiele poważnych przestępstw karanych jest w Indiach śmiercią, jednak do tej pory gwałt na dziecku nie podlegał najsurowszej karze. Aż do teraz. Wprowadzono także wyroki minimalne za gwałty na dziewczętach poniżej 16 lat oraz dorosłych kobietach. Zdaniem Reutersa, który miał wgląd w kopię dokumentu, nie zawierał on wzmianki o chłopcach czy mężczyznach. Nowe rozporządzenie zostało zatwierdzone na specjalnym posiedzeniu gabinetu pod przewodnictwem premiera Narendry Modi.

Rząd ogłosił wówczas, iż nie są podejmowane wystarczające działania, które mogłyby zapobiec szerzeniu się przemocy seksualnej, której ofiarami często padają dzieci. Od 2016 roku zarejestrowano niemal 19 000 przypadków napaści seksualnych. Ponad 50 każdego dnia.

Protesty w Indiach wybuchły na początku miesiąca tuż po tym, jak policja opublikowała przerażające szczegóły zbiorowego gwałtu dokonanego na ośmioletniej muzułmance przez hinduskich mężczyzn w Kathua, w Kaszmirze, a następnie po oskarżeniu członka partii rządzącej Bharatiya Janata Party (BJP) w zeszłym tygodniu o gwałt na 16-letniej dziewczynce w północnym stanie Uttar Pradesh.

Źródło: bbc.com