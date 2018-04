Nietypowa aktywność amerykańskich bombowców strategicznych. „To rutynowe ćwiczenia”

Nawet 10 bombowców B-2 pojawiło się nad Minneapolis, co stanowi połowę floty tego modelu w lotnictwie USA. W sieci zaroiło się od zdjęć maszyn manewrujących nad tym miastem. Samoloty uczestniczył w ćwiczeniach Neptune Falcon/Neptune Hawk.

Bombowce B-2 i tankowce KC-10 pojawiły się nad Minneapolis w czwartek. Amerykańskie siły powietrzne potwierdziły, że ich maszyny brały udział w piątek w rutynowych ćwiczeniach, których zadaniem była poprawa interoperacyjności.

„Ich głównym celem jest utrzymanie gotowości i dokonanie oceny zdolności do rozmieszczenia, w realistycznych warunkach treningowych. Ćwiczenie rozpoczęło się 16 kwietnia, a zakończy 5 maja. Bierze w nim udział personel ze wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych” – podaje defence24.pl.

Air Force nie podało żadnych szczegółów. Nie wiadomo ile dokładnie pojawiło się bombowców nad Minneapolis i czy rzeczywiście towarzyszyły im tankowce.

Tajemniczość amerykańskiego dowództwa podyktowana jest zmianą polityki informacyjnej. W jej ramach nie ujawniono też szczegółów dotyczących obecności w Europie 4 Bazy Lotnictwa Bojowego.

Zobacz: Węgrzy blokują spotkanie NATO z Ukrainą. Nie odpuszczą im za uderzenie w mniejszość węgierską

One of 10 USAF B-2s that flew over Mpls this evening, headed WNW, possibly to rendezvous with a dozen KC-10 tankers over South Dakota. Photo by Brian Nipe (His is better than mine.) #avgeek pic.twitter.com/eJuZn8Zkbd

— Jonathan Kealing (@JKealing) April 20, 2018