Mocny głos europosła! Tego nie powinniście wiedzieć o Parlamencie Europejskim [VIDEO]

Europoseł Wolności, Dobromir Sośnierz, opowiedział o tym, jak wygląda „biegunka legislacyjna” w Unii Europejskiej. Tego wolelibyście o niej nie wiedzieć!

Na początek Sośnierz opowiedział o głosowaniu, które często odbywa się…bez liczenia głosów. Przewodniczący „na oko” stwierdza, czy była odpowiednia większość czy nie.

Europoseł zwrócił też przewodniczącemu uwagę, że tempo głosowania jest tak duże, że tłumacze nie nadążają z tłumaczeniem tego, co akurat jest głosowane. Nie dało się nadążyć, więc poprosiłem o zwolnienie tempa. Wyobraźcie sobie, że ta hołota mnie „wybuczała” – relacjonuje.

Znaczna większość nie nadążała i po prostu nie podnosili rąk, ale nikomu to nie przeszkadzało, bo spieszyli się na obiad – opowiada Sośnierz. Przewodniczący w ogóle nie patrzy na tę część sali, pytanie po cholerę my w ogóle głosujemy, po co ja gimnastykuje się z tą ręką – dodaje.

Dla nich ważniejsze jest zdążyć na obiad, niż zagłosować z sensem – podsumował europoseł.

Zobacz także: [TYLKO U NAS] Sośnierz: komisje Parlamentu Europejskiego przypominają posiedzenia KC PZPR. Tego nie da się słuchać [VIDEO]