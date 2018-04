Chcą wywołać kolejną, gigantyczną falę imigrantów. Islamiści mają plan

Europę może czekać kolejna wielka fala imigrantów. Jednakże tym razem zjawisko na pewno będzie sterowane i wykorzystane przez terrorystów z ISIS i innych islamskich fundamentalistów. Według szefa Światowego Programu Żywnościowego uciekający z Syrii i Iraku bojownicy tzw. państwa islamskiego chcą wykorzystać chaos i głód panujący w krajach Sahelu.

David Beasley stwierdził, że jeśli Europejczycy uważali, że problemem była destabilizacja 20-milionowej Syrii i wywołana tym migracja, to nie mają nawet pojęcia, jak wielkim zagrożeniem jest to, co może spowodować pogłębienie kryzysu w liczącym 500 milionów Sahelu.

Jego zdaniem bojownicy z ISIS, Boko Haram i Al-Ka’ida wspólnymi siłami będą próbowali wywołać nową, ogromną migrację z krajów Sahelu, czyli m.in. Somalii, Sudanu, Mali, Nigru oraz Czadu.

Terroryści mają do tego wykorzystać panującą w tych państwach biedę oraz głód. W ten sposób do Europy może ruszyć nowa fala migracji.

Drugim celem fundamentalistów jest wykorzystanie ruchów migracyjnych w celu przeniknięcia na tereny Unii Europejskiej.

Warto przypomnieć, że zapoczątkowana przez kanclerz Merkel fala z 2015 r. również została wykorzystana do przerzucenia na kontynent bojowników tzw. państwa islamskiego.

David Beasley uważa, że UE i państwa Europy powinny przykładać więcej uwagi, do tego, co dzieje się a Afryce, gdyż może od tego zależeć ich bezpieczeństwo.

Źródło: theguardian.com