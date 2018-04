Co za rzeź! Morderca nożem brutalnie zamordował 7 dzieci a 12 zranił! [VIDEO + Zdjęcia]

Mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował w piątek uczniów gimnazjum, którzy wracali ze szkoły w powiecie Mizhi (prowincja Shaanxi) na północnym wschodzie Chin; zabił siedmioro z nich i ranił 12 – poinformowały lokalne władze. Sprawca został zatrzymany.

Rannymi zajęły się służby ratownicze. Na razie nie podano więcej szczegółów zdarzenia.

AFP podkreśla, że choć nie poinformowano w jakim wieku były dzieci, w Chinach uczniowie takich szkół mają 12-15 lat.

Ataki nożowników nie są w Chinach rzadkością – zauważa agencja, przypominając, że w lutym w centrum handlowym w Pekinie mężczyzna zabił nożem kobietę i ranił 123 osoby.

Z kolei w ubiegłym roku w supermarkecie w Shenzhen, na południu kraju, w wyniku ataku nożownika śmierć poniosły dwie osoby, a dwie odniosły rany.

