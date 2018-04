W niemieckim więzieniu nie mówią po niemiecku. Siedzą głównie imigranci

W liczących ok. 82 mln mieszkańców Niemczech imigranci stanowią według różnych szacunków od 6 do 8 procent obywateli. Jednak wśród osadzonych w więzieniach naszego zachodniego sąsiada ponad połowę osadzonych to imigranci. Muzułmanie odpowiadają za wzrost przestępczości zarówno tej drobnej, jak i zorganizowanej. Uważa się, że za aktualny stan odpowiada fala, jaka zaczęła płynąć do Europy od 2015 r.

W Hamburgu 58 proc. osadzonych nie pochodzi z Niemiec. Niewiele lepiej jest w Berlinie, gdzie 47 proc. więźniów to imigranci. Według Horsta Hunda z komisji ds. więźniów za takie stan odpowiada wywołana przez Merkel fala uchodźców do Europy.

Badania wydają się potwierdzać tezę polityka. W Nadrednii-Palatynacie liczba imigrantów osadzonych w więzieniach zaczęła szybko wzrastać właśnie od 2015 r. W Bawarii, przed kryzysem migracyjnym imigranci stanowili 30,5 proc. Aktualnie aż 42.3 proc.

Tak wysoki odsetek imigrantów w więzieniach powoduje masę problemów. Wielu z nich nie posługuje językiem niemieckim lub robi to w bardzo ograniczonym zakresie. Z tego powodu, strażnicy mają ciągłe problemy z utrzymaniem dyscypliny.

Państwo musi wydawać coraz większe pieniądze na szkolenia i dodatkowy personel, który jest w stanie porozumieć się z osadzonymi.

W Bawarii pojawił się pomysł, by w więzieniach zatrudnić osoby zagranicznego pochodzenia, co ułatwia kontakty z więźniami i jest łatwiejsze niż wyszkolenie już zatrudnionych strażników i opiekunów.

W Niemczech, wraz z napływem uchodźców z Afryki i Azji wzrosła również liczba przestępstw. Nie chodzi tylko o falę antysemityzmu. Nasi zachodni sąsiedzi borykają się z dobrze zorganizowanymi, gdyż opartymi na strukturach klanowych, gangami handlarzy narkotyków, włamywaczy i porywaczy.

Źródło: voiceofeurope.com/wolnosc24.pl