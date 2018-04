Na zachodzie Europy jest zimno i pada śnieg. A jaka będzie majówka w Polsce? [PROGNOZA POGODY]

Jak się okazuje tak ciepłej końcówki kwietnia i początku maja nie było od lat. Słupki rtęci mogą pokazać nawet 32 stopnie! Niestety upały nie utrzymają się przez cały majowy długi weekend. Możliwe są także przelotne opady deszczu a nawet gradu.

1 maja najchłodniej będzie w Gdańsku i Szczecinie (18 stopni), najcieplej – w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie (26 stopni).

W środę (Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej), ale także w Święto Konstytucji, 3 maja, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatury od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C na Podkarpaciu.

3 maja będzie dużo cieplej. W Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku słupki rtęci mogą wskazać aż 29 stopni. W niektórych częściach kraju lokalnie temperatura może wystrzelić nawet do 32 stopni!

W piątek i sobotę według prognozy IMGW i modelu ECMWF znacznie chłodniej, w dzień 15 do 20 stopni, w sobotę przelotne opady deszczu. Zachmurzenie nadal umiarkowane i duże. Model GFS również na te dni prognozuje wysokie temperatury od 25 do 29 stopni.

Nczas.com/ PAP/ se.pl