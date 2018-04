Norweg na dwóch beczkach chciał przez Dunaj z Ukrainy na Rumunię dotrzeć do Afryki

Państwowa Straż Graniczna Ukrainy zatrzymała obywatela Norwegii, który z pomocą dwóch plastikowych beczek chciał przepłynąć Dunaj, by dostać się do Rumunii, skąd planował dalszą podróż do Afryki.

Do zdarzenia doszło w niedzielę w okolicach miasta Izmaił w obwodzie odeskim – poinformowała ukraińska SG w poniedziałek. Wiadomość o człowieku z dwoma beczkami na brzegu Dunaju przekazali strażnikom miejscowi mieszkańcy.

„Niedoszły podróżnik wyjaśnił, że planował trafić do Afryki drogą przez Rumunię i inne państwa Unii Europejskiej” – ogłoszono w komunikacie SG.

Norweg został zatrzymany za próbę nielegalnego przekroczenia granicy. W trakcie przesłuchania okazało się także, że minął czas jego legalnego pobytu na Ukrainie. Jego sytuację dodatkowo pogorszył fakt, iż znaleziono przy nim „128 tabletek z substancją zawierającą narkotyki” – poinformowała ukraińska SG. (PAP)