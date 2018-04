Szok! Gwiazda Instagrama zamordowała z zimną krwią swoje dzieci. Zwłoki spaliła. Ponoć zrobiła to z biedy

Tą sprawą żyje cała Rosja. Elena Karimova, gwiazda mediów społecznościowych, jest oskarżona o zabicie swoich dzieci i spalenie ich zwłok. Kobieta pokrętnie tłumaczy, że zrobiła to, bo nie była w stanie ich utrzymać.

Jak podają brytyjskie media 27-letnia Elena Karimova została oskarżona o zabójstwo Khadizha i Suleimana. Według funkcjonariuszy kobieta miała udusić swoje dzieci w samochodzie.

Następnie ta bezlitosna i wyrachowana kobieta kupiła paliwo na stacji benzynowej i pojechała z ciałami do lasu w Niżnym Nowogrodzie. Tam podpaliła zwłoki, chcąc zatuszować zbrodnię.

-„Obawiając się, że zostanie zauważona przez miejscowych, włożyła zwęglone ciała do samochodu i wróciła do domu. Następnego dnia zawiozła zwłoki do opuszczonego magazynu w pobliżu Niżnego Nowogrodu i podpaliła go” – informuje Metro.

Strażacy początkowo myśleli, że w magazynie znajduje się jedno ciało. Dopiero po chwili zorientowali się, że to zwłoki dwojga dzieci. Leżały w nienaturalnych pozach, nie można też było określić ich płci. Mieszkańcy okolicy widzieli samochód Karimowej, więc policja bardzo szybko znalazła kobietę.

Jak podaje Daily Mail Elena Karimowa po zatrzymaniu miała od razu przyznać się do winy. Kobieta tłumaczyła, że nie była w stanie utrzymać swoich dzieci. Nie miała problemów finansowych, kiedy mieszkała z mężem, ale po rozwodzie musiała sama spłacić długi i nie mogła już wychowywać swoich dzieci.

-„Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Nie wiem nawet, jak mogłam to zrobić” – dodała Karimowa.

Jak się okazuje jej słowa o biedzie to prawdopodobnie nieprawda i jedynie próba by swoją makabryczną zbrodnię wytłumaczyć.

Jej wydatki nie wskazują na problemy finansowe. Wypożyczyła samochód za 534 euro miesięcznie, była też niedawno na wakacjach za granicą.

Kobieta była bardzo popularna na Instagramie, a jej sklep internetowy z ekologicznymi kosmetykami ma 21 tys. subskrybentów.

Fani i jej przyjaciele nie mogą uwierzyć, że Elena była w stanie dokonać tak strasznej zbrodni.

Nczas.com/ o2.pl/ The Sun