Liderzy PiS krytykują prezydenta Dudę. Najmocniej Krystyna Pawłowicz

Posłanka Krystyna Pawłowicz z PiS dość mocno skrytykowała prezydenta Andrzeja Dudę za to, że ten chce przeprowadzić referendum w dniach 10 i 11 listopada 2018 r.

PAD chce przeprowadzić referendum konsultacyjne na w sprawie przyszłej konstytucji.

Czytaj też: Krystyna Pawłowicz bez litości masakruje UE. Przygnębiajacy opis stosunku Unii do nas

Samo referendum nie jest w smak rządzącej partii. Wiadomo, że prezydent, który przejął inicjatywę w tej sprawie, będzie chciał rozszerzyć prerogatywy głowy państwa, uzasadniając to faktem mandatu otrzymanego w bezpośrednich wyborach.

To jest główny powód dość wstrzemięźliwej postawy liderów PiS.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej skrytykował termin ewentualnego referendum. „Stulecie niepodległości powinno być czasem dumy z własnego państwa, nie ma sensu zakłócać go obowiązkiem uczestnictwa w referendum, nawoływaniem do pójścia do lokali wyborczych” – powiedział szef Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz głos zabrała Krystyna Pawłowicz. Znacznie łagodnie, ale też z dystansem wypowiedzieli się: Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

PAD wywrócił dziś stolik i narzuca Polakom w XI wybór między Mamą a Tatą /choć sondaże są dobre i dla PAD i rządu/.

A przed „konsultacją” MUSI być real.szer. edukacja CO Polacy mają wybrać,a nie KOGO aktualnie lubią.

A 100-lecie Niepodległej jest tylko raz. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 3 maja 2018

Z pełnym szacunkiem odnosimy się do zapowiedzi Pana Prezydenta @AndrzejDuda w kwestii #referendum konsultacyjnego ws. #konstytucja. Co do treści pytań i terminu odbędą się rozmowy z większością parlamentarną. — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 3 maja 2018

PiS z szacunkiem odnosi się do referendalnych inicjatyw Pana Prezydenta. W/s treści pytań i terminu wypowie się większość parlamentarna. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) 3 maja 2018

Źródło: WP Wiadomości