Jesteśmy na Minds.com! Polacy coraz liczniejsi na tym portalu. Jego przewaga nad Facebookiem to brak cenzury, anonimowość i kryptowaluta

Portal wolnosc24.pl i tygodnik Najwyższy CZAS! nczas.com mają już profil na portalu społecznościowym minds.com

Facebook to w skrócie cenzura i sprzedawanie danych użytkowników. Na portalu Marka Zuckerberga odnosisz wrażenie, że to ty decydujesz o tym co chcesz widzieć na swojej tablicy. Nic bardziej mylnego – to ONI decydują o tym jakie treści do ciebie dotrą, odlajkowują strony, które polubiłeś, cenzurują i banują za poglądy i słowa.

Dlatego coraz więcej prawicowców przechodzi na portal minds.com. Dlatego założyliśmy tam konto i my. I naprawdę jest tam wolnościowo!

Na Minds nie musisz podawać swoich danych – możesz pozostać anonimowym a do unikalnej weryfikacji potrzebny jest jedynie numer telefonu, na który dostaniesz specjalny kod weryfikacyjny.

Cenzura na Minds nie istnieje – można pisać wszystko i o wszystkim nie przejmując się, że za nazwanie kogoś złodziejem czy za użycie słowa „pedał” przy opisie roweru dostaniesz bana.

Mind pozwala także zarabiać ich własną kryptowalutę, którą możesz wydać na promocję treści lub profili – swoich jak i tych, które twoim zdaniem zasługują na promocję.

Jak zarabiać? Aktywnością. Twoja aktywność i aktywność na twoich postach przekłada się na zarobki w tzw. „tokenach”. Zapewne w miarę wzrostu popularności portalu ta kryptowaluta pojawi się na wirtualnych giełdach.

Minds nie wybiera za ciebie co chcesz widzieć na tablicy – będziesz widział dokładnie to co zasubskrybowałeś. Dodatkowo może prowadzić tam bloga i grupy tematyczne, oczywiście dodawać zdjęcia i rozmawiać z innymi użytkownikami jak przez messengera.

Minds oczywiście posiada aplikację na smartfony, którą znajdziecie w sklepie Google Play.

Polacy najwyraźniej polubili Minds za wolnościowe podejście. Wg portalu Alexa Polacy stanowią już prawei 5 proc. użytkowników, i jesteśmy czwartym krajem na świecie pod względem ich liczby. Pierwsze są Stany Zjednoczone, potem Wielka Brytania a trzecie Indie.

Bardzo dużo polskiej prawicy przenosi się na Minds. Jest tam już m.in. Janusz Korwin-Mikke, Pitu-Pitu, Prawicowy Internet, Sok z lewaka, Nagroda Złotego Goebbelsa, Moraine, Marsz Niepodległości, Zbyt Poinformowani i wielu innych.

Zapraszamy! KLIKNIJ TUTAJ: minds.com/wolnosc24pl