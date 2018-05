Sprawa Katyńskiego Pomnika to prowokacja. Ma odwrócić uwagę od uchwały 447 [VIDEO]

„Sprawa pomnika w New Jersey to antypolska przykrywka, mająca odciągnąć Polaków od sprawy uchwały 447, którą wciąż może zablokować amerykański prezydent.” Do takiego wniosku doszedł polonijny działacz Wojciech Jeśmian z Kalifornii.

„To nie jest jakaś suwerenna gra pana burmistrza. To wykalkulowana polityczna prowokacja i jasne jest, że stoi za tym jakaś intryga polityczna. Podgrzanie tego tematu ma odwrócić naszą uwagę od ustawy 447” – powiedział w rozmowie z Radiem Wnet Wojciech Jeśmian.

Czytaj też: To już choroba! Znów udowodnili, że są polakożeracami! „Gazeta Wyborcza” opowiada się za przeniesieniem pomnika katyńskiego

„Usunięcie z przestrzeni publicznej jednego z nielicznych przykładów propolskiej narracji historycznej w USA jest symbolicznie istotne, ale nie tak ważne, jak ustawa 447. Z jednej strony mamy do czynienia z usunięciem pomnika, a z drugiej roszczenia sięgające być może nawet 300 mld dolarów. To przekierowuje naszą energię na temat czysto zastępczy i tak to należy traktować. Odwraca to też uwagę od bierności polskich władz, które nic w tej sprawie nie zrobiły” – wyjaśnia polonijny działacz.

Czytaj też: Rosyjski ślad w sprawie Katyńskiego Pomnika

Jeśmian dodaje – „To jeszcze bardziej uzależnia naszą dyplomację na obce wpływy i zwiększa jej podatność na kolejne naciski i szantaże żydowskiego lobby roszczeniowego”.

Jeśmian skrytykował zachowanie mieszkańców New Jersey „Kultura masowa, w której się wychowali, skłania do poszukiwań jedynie takich treści, które są lekkie i niekontrowersyjne. Ostatnia impreza, która miała miejsce pod pomnikiem, jest przykładem wręcz głupoty tych ludzi”, mając na myśli piknik, który tam urządzili.

Źródło: TV Republika