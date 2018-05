Dwa światy francuskiej patologii. Marokańczyk gwałci 87-letnią staruszkę. Sąd skazuje francuskiego Żyda za mowę nienawiści

87- letnia mieszkanka Lyonu była przez dwie godziny gwałcona przez imigranta z Maroka. Zwyrodnialec ledwie kilka miesięcy wcześniej przyjechał do Francji. W dniu aresztowania zwyrodnialca, francuski filozof skazany został za „sianie nienawiści w stosunku do muzułmanów”.

Kobieta została napadnięta w swym domu przy ulicy Pierre Audry. Marokańczyk włamał się do niej by ją okraść. Zanim jednak to zrobił przez dwie godziny gwałcił staruszkę.

Policja na miejscu odnalazła ślady z DNA zwyrodnialca. Szybko go zidentyfikowano, bo Marokańczyk był już wcześniej notowany. W czasie swego ledwie kilkumiesięcznego pobytu dokonał kilku włamań.

Aresztowany imigrant utrzymuje, że ma zaledwie 16 lat. Liczy, że ta taktyka pozwoli mu być sadzonym jak nieletni.

Tego samego dnia, gdy na jaw wyszła sprawa gwałtu i aresztowano zwyrodnialca, francuski sąd skazał znanego publicystę i filozofa na karę 5 tysięcy euro grzywny.

Eric Zemmour, urodzony w Maroku Francuz żydowskiego pochodzenia został ukarany za napisanie o „islamskiej inwazji na Europę”. Filozof twierdzi, że jeśli muzułmanie we Francji jeśli będą musieli wybierać pomiędzy Francją, a religią, to wybiorą tę ostatnią. Filozofa skazano za propagowanie „mowy nienawiści”.

