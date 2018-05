Mistrz! Izu Ugonoh pogrąża TVN24: „Nie dałem się zmanipulować. Zapraszacie mnie do telewizji i oczekujecie, że będę psioczył na Polskę?” [VIDEO]

Nie milkną echa słynnego już wywiadu polskiego czarnoskórego boksera Izu Ugonoha w stacji TVN24. Pięściarz odniósł się do tamtego wydarzenia w wywiadzie dla portalu ringpolska.pl

Izu Ugonoh to polski patriota. Kolejny raz dał temu wyraz. Ciekawostką jest, że jego postawa jest całkowicie naturalna, a on sam, jak twierdzi, do tej pory nie interesował się polityką, nie wiedział co to jest lewa i prawa strona sporu politycznego.

Tutaj możesz przeczytać co mówił Ugonoh w TVN24: Polak, Murzyn, patriota znokautował TVN. Izu Ugonoh nie chce nieszanujących Polski imigrantów i nie ocenia ONR

Tera w wywiadzie dla ringpolska.pl Izu odnosząc się do rozmowy z Anitą Werner powiedział m.in.:

Dostałem mnóstwo wiadomości z całej Polski od różnych ludzi. Za co dziękuję, bo to były miłe wiadomości (…) a wciąż jestem apolityczny i dalej zamierzam być sobą.

Ja nie wiedziałem, po co mnie zaprosili i czego ode mnie oczekiwali, a po postu powiedziałem, co uważam. Myślę więc, że wyszło najlepiej jak mogło. A z drugiej strony nie się dałem zmanipulować. Bo ta sytuacja też była dla mnie trochę dziwna – podkreślił Ugonoh.

Bo jak to, zapraszacie mnie do telewizji i oczekujecie tego, że będę teraz psioczył na to, jak jest w Polsce jest okropnie i jak strasznie się żyje? No dajmy spokój, bądźmy dorośli. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił, bo jest po prostu słabe – podsumował.

Poniżej cała rozmowa. Izu to prawdziwy mistrz!

Źródło: ringpolska.pl