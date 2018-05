Imam znienawidzony przez islamistów znów zabiera głos. „Gdyby zamach samobójczy był skrótem do raju, to…”

Imam Saikh Mohammad Tawhidi mówi rzeczy niepoprawne w islamskim świecie, w związku z czym jest nielubiany wśród radykalnych islamistów. Nawet ci, którzy nie są aż tak „surowi” w przestrzeganiu wiary, zarzucają mu zbytnią liberalność.

W ubiegłym roku po zamachach w Manchesterze, imam był gościem w liberalnej Australijskiej telewizji, gdzie przekonywał, że Islam to nie religia pokoju, a młodzi ludzie zabijają, bo nakazują to święte księgi.

Później podczas wykładów Imam Tawhidi przekonywał, że wyjechał wraz z rodziną do Australii, bo nie chce żyć w państwie z prawem szariatu.

Gdybyśmy wiedzieli, że po 30 latach będą tu kobiety w burkach na ulicach, meczety budowane na każdej ulicy oraz ludzie chcący wprowadzić prawo szariatu zamiast demokracji w tym kraju, to nie przybylibyśmy tu – mówił.

W tym roku imam uaktywnił się na Twitterze, gdzie wrzuca swoje przemyślenia. Kolejne z nich stają się hitem.

72 dziewice w raju, winogrona zwisające z gałęzi powyżej ust, rzeki alkoholu, prorok Mahomet zstępujący na Ziemię podczas gdy Allah zstępuje na ziemię na ośle… Wszystko to mity wytworzone, by zapełnić umysły upadłego intelektualnie społeczeństwa. Dorośnijcie, proszę – napisał w marcu tego roku.

The Theory of God rewarding good deeds with 72 Virgins is both morally and logically unacceptable. God can’t reward good deeds with women. Women aren’t objects. pic.twitter.com/zsleU4Ayhx — Imam Tawhidi (@Imamofpeace) March 17, 2018

Teraz kolejny raz odniósł się do wizji roztaczanej przed zamachowcami-samobójcami. Gdyby zamach samobójczy był skrótem do raju, to ten, kto Cię do tego namówił, wysadziłby się sam, jeszcze przed Tobą – napisał Tawhidi.