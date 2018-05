Poseł Jacek Wilk o podpisaniu przez Trumpa ustawy 447. „Posłowie i senatorowie mają to w d*pie” [VIDEO]

Jacek Wilk, poseł partii Wolność, skomentował na swoim koncie an Facebooku fakt podpisania przez Donalda Trumpa ustawy 447. Przyznaje ona Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. Poseł wprost powiedział, co na ten temat myślą polscy parlamentarzyści. „Posłowie i senatorowie mają to w d*pie”.

Jacek Wilk zamieścił nagranie w serwisie Facebook, w którym komentuje decyzję Donalda Trumpa oraz reakcje polskich polityków. „Posłowie i senatorowie mają to w d****” – napisał w opisie krótkiego filmu.

„Prezydent Donald Trump, podpisał sławną ustawę 447, stwarzającą podstawy, by rząd USA mógł wywierać presje, między innymi na takie państwa jak Polska, w kierunku zmiany prawa, tak aby tak zwane majątki bez spadkobierców mogły przechodzić na rzecz pewnych organizacji zagranicznych. Amerykańskich organizacji zajmujących się pielęgnowaniem pamięci po holokauście.”

„Ta ustawa stwarza bardzo potężne zagrożenie dla Polski, ponieważ kwota tych roszczeń mniej więcej może kształtować się pomiędzy 60 a 300 miliardów dolarów.” – mówił na nagraniu na swoim kanale na Facebooku poseł Jacek Wilk.

27 kwietnia Jacek Wilk złożył w Sejmie list do Donalda Trumpa z prośbą o niepodpisywanie ustawy 447. Poseł podkreślił, że podpisać się będzie mógł pod nim każdy polski parlamentarzysta. I jaki był efekt?

„Szanowni państwo list podpisało 4 posłów. 4 posłów na 460 posłów i 100 senatorów. Tylko 4 posłów miało jaja by podpisać ten list i zwrócić się do prezydenta Stanów Zjednoczonych z prośbą o zawetowanie ustawy, reszta ma to w d*pie.”

„W tak ważnej sprawie, która może kosztować Polskę dziesiątki miliardów dolarów i setki miliardów złotych, ci politycy maja to gdzieś. Udają, że sprawy nie ma.” – powiedział poseł Wilk.

O tragicznej w skutkach ustawie 447, wypowiedział się również popularny publicysta Rafał Ziemkiewicz. Jak sam mówi ze smutkiem w głosie: „Nie lubię ludzi, którzy mówią: a nie mówiłem? Więc powiem – a nie pisałem?”

