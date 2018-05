Polscy kierowcy we Francji zatrzymują nielegalnego imigranta. Polacy lądują w areszcie, a imigrant pod opieką lewaków

Polscy kierowcy próbowali zatrzymać we Francji nielegalnego imigranta. Przybysz ich ciężarówką próbował przedostać się do Wielkiej Brytanii. Polacy trafili do aresztu, a imigrant pod opiekę lewackiej organizacji

Dwaj polscy kierowcy wiozący ładunki przez Francję na parkingu sklepu sportowego Decathlon w Boulogne-sur-Mer zauważyli imigranta, który wyskoczył z naczepy jednej z ciężarówek.

Przybysz zorientował się, że nie jest w Calais. Boulogne-sur-Mer leży 35 km od miejsca, z którego odbywają się odprawy do Wielkiej Brytanii.

Jak podaje francuska gazeta „La Voix du Nord” (Głos Północy – tłum. red) jeden z polskich kierowców miał zaatakować imigranta i wdać się z nim w bójkę. Kierowcom i właścicielom ciężarówek – przewoźnikom, grozi nawet do 2 tys. funtów grzywny, jeśli brytyjskie służby imigracyjne odnajdą nielegalnie podróżującego w ciężarówce przybysza.

Na parking wezwano policję, która zatrzymała Polaków. Zanim zostali wypuszczeni spędzili w areszcie całą noc. Tymczasem nielegalnym imigrantem zajęła się organizacja France Terre d’Asile (Francja – Ziemia Azylu).

