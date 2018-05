Michalkiewicz o przemyśle Holocaustu i ustawie 447: „Roszczenia na poziomie biliona złotych” [VIDEO]

W pierwszym etapie organizacje przeprowadzą inwentaryzację nieruchomości w Polsce, którymi będą zainteresowane. Mają wielu wspólników: Muzeum Żydów Polskich Polin, redakcja „Gazety Wyborczej”, stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”, nie mówiąc o różnych ochotnikach – mówił Stanisław Michalkiewicz na antenie Radia Wnet. Publicysta przedstawił prawdopodobny scenariusz działań żydowskich organizacji, które chcą dokonać skoku na polskie pieniądze i nieruchomości.

Michalkiewicz przypomniał, że Żydzi domagają się od państwa polskiego zwrotu majątku wartego bilion złotych. Ponieważ nasz kraj nie jest w stanie wygenerować takiej ilości gotówki, przemysł Holocaustu skupi się na przejmowaniu nieruchomości. W inwentaryzacji mają amerykańskim Żydom pomóc środowiska odpowiedzialne m.in. za tworzenie antysemickiej narracji o naszym kraju.

Będą przejmowane nieruchomości w miasteczkach, gdzie wielu Żydów mieszkało przed wojną no i w miastach. Myślę, że w odróżnieniu od Palestyńczyków, polscy posiadacze tych nieruchomości nie będą rugowani z nich, bo to żaden interes. Będą oczynszowani, to będzie drugi etap – stwierdził publicysta.

Podczas rozmowy Michalkiewicz odniósł się również do kwestii braku odpowiedniej reakcji ze strony Polskich władz, które zupełnie zbagatelizowały ustawę 447. Nawiązał do rozmowy z obywatelem USA, który stwierdził, że jeśli jakiś rząd nie spełnia żądań i poleceń USA, to jest zmieniany na inny. Taki właśnie los może zdaniem publicysty spotkać PiS, jeśli nie spełni żydowskich uroszczeń.

Michalkiewicz już wcześniej przestrzegał, że ustawa 447 posłuży żydowskim organizacjom do ograbienia Polski, co odbędzie się w sposób bezprawny, wręcz bezprecedensowy, ponieważ jednym kryterium zwrotu majątku jest wspólnota narodowa. Żadne państwo nie uznaje takiego rozwiązania, a mienie, które traci wszystkich prawnych właścicieli, przechodzi na własność skarbu państwa. Co więcej, Polska spłaciła już odszkodowania, których zażądali amerykańscy żydzi i to jeszcze w czasach USA.

Źródło: Radio Wnet