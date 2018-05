Morawiecki wreszcie to przyznał: „Polska jest netto wielkim płatnikiem”

Jesteśmy netto wielkim płatnikiem kapitału z zagranicy w sensie przepływów – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że z UE przypływa do Polski 25 mld zł, a zagraniczny kapitał czerpie dywidendy w wysokości ok. 100 mld zł.

„Nie mówię bilansowo, tylko z punktu widzenia flow, jak ekonomiści mówią, jesteśmy płatnikiem” – zaznaczył premier Morawiecki podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Chodzi, jak wyjaśnił, o kapitał z prywatyzacji, „który tu tanio bardzo wykupił nasz przemysł, 60 proc. naszego przemysłu, handel”. „Przecież wielki handel detaliczny – wszystko jest zagraniczne” – powiedział.

Szef rządu dodał, że dzisiaj zagraniczny kapitał czerpie z tego dywidendy. „W wysokości łącznej ok. 100 mld zł. A netto z Unii Europejskiej przypływa do Polski 25 mld zł. Więc my jesteśmy netto wielkim płatnikiem kapitału zagranicy w sensie przepływów” – podkreślił.

Jak wskazał Morawiecki nie ma jednak „co płakać nad rozlanym mlekiem”.

„Ale następne 25 lat chcę wspierać polską własność, chcę wpierać polski kapitał. Chcę przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby było jak najwięcej takich firm małych, które stają się większe, wybijają się na innowacyjność” – zadeklarował Morawiecki.

Morawiecki zaznaczył, że rząd tworzymy „cały habitat, całe środowisko”, które ma być sprzyjające małym startupom, małym i średnim polskim firmom. „To nie tylko podatek CIT, to również dla tych najmniejszych nowe warunki płacenia ZUS. Dla tych, którzy mają bardzo niewielkie przychody, takich mikro-startupów do 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5 tys. 300 zł ZUS będzie po nowym roku bardziej proporcjonalnie naliczany” – zapowiedział premier. (PAP)