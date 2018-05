Gwiazdowski ostro o najnowszym pomyśle PiS-u! „Długofalowo jest to działanie bardzo niebezpieczne” [VIDEO]

Wczoraj rząd przygotował projekt nowego podatku, dla zmylenia przeciwnika nazywanym daniną. Na razie wszystko wskazuje na to, że będzie to trzeci próg podatkowy – komentuje Robert Gwiazdowski, który był gościem „Pulsu Biznesu”.

Niestety nie zostało to, dość precyzyjnie powiedzieć, więc będziemy mogli powiedzieć, jak będziemy mieli na stole konkretny projekt ustawy – mówi prof. Gwiazdowski. I dodaje: na razie wszystko wskazuje na to, że będzie to trzeci próg podatkowy.

Jego zdaniem ten próg podatkowy, dla osób zarabiających powyżej miliona, jest dobry…pod względem populistycznym. Było to przykrywką dla afery wynagrodzeniowej w rządzie. Po drugie przykrywką dla burzy, która wynikła w Sejmie – tłumaczy.

Długofalowo jest to działanie bardzo niebezpieczne, bo jest to napuszczanie jednych na drugich (…) przyjdzie kolejny kandydat i powie 500 tysięcy, a potem przyjdzie kolejny i powie, większość Polaków zarabia mniej, idźmy w dół, bo w populizmie nie ma granic – zauważa prof. Gwiazdowski.

Ekspert Centrum im. Adama Smitha zauważa, że podatek dochodowy jest podatkiem populistycznym, który służy nasyłaniu jednych na drugich. Skutki ekonomiczne są mizerne. W przypadku osób fizycznych do budżetu trafia 40 miliardów, łącznie z samorządami 70 miliardów, ale to są głównie podatki od osób, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz emerytów.

