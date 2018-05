Oskarżycielski list PAAG do prezydenta Dudy bez odpowiedzi. Nabrano wody w usta

Informowaliśmy o liście jaki Polish American Advocacy Group wystosowała do prezydenta Dudy, w którym głowie państwa postawiła szereg zarzutów.

Przypomnijmy:

1. Ukrywanie przed społeczeństwem przez polskie władze sprawy amerykańskiej uchwały 447 o odszkodowaniach dla organizacji żydowskich w USA za mienie bezspadkowe.

2. Ukrywanie przed społeczeństwem tematyki rozmów, które prezydent Duda prowadził z przedstawicielami organizacji żydowskich.

3. Wydawanie w Polsce ogromnych kwot na promocję żydowskiej kultury

przy jednoczesnym zaniedbaniu spraw historii naszego narodu

4. Nadawanie polskiego obywatelstwa Izraelczykom przy jednoczesnym utrudnianiu powrotu do Polski potomkom Polaków wywiezionych na wschód.

5. Człobliwość w stosunku do Ukrainy.

6. Zawetowanie ustaw o sądownictwie i ustawy degradacyjnej.

To tylko część zarzutów.

Niestety, ale internetowa strona prezydenta nic nie informuje o wpłynięciu tego listu, ani też, co oczywiste o odpowiedzi. To wygląda na stałą praktykę. Grupa poinformowala, że na jej listy do polskich władz nie otrzymuje żadnych odpowiedzi.

Zapadła cisza.

Prezydent Duda jednak nie uniknie odpowiedzi na postawione pytania. Na pewno o te sprawy zostanie zapytany podczas spotkania w Polonią w Chicago już w sobotę 19 maja.

Dziennik Polonijny poinformował, że w polskim konsulacie w Nowym Jorku odbyło się spotkanie prezydenta Dudy z przedstawicielami organizacji żydowskich.

Dziennik informuje, że „Jak się dowiadujemy, podczas spotkania nie poruszane były żadne kwestie majątkowe związane z restytucją mienia”.

Podobnie pisze „Dziennik Związkowy”: „Nie było mowy o kwestiach majątkowych. Rozmówcy zgodzili się, że dzisiaj wielka odpowiedzialność leży po stronie środowisk, którym zależy na dobrych relacjach polsko-żydowskich, tak aby debata nie była zdominowana przez postawy skrajne po każdej ze stron, które ostatnio się pojawiły” – przekazał PAP szef gabinetu prezydenta.

Jak widac wszystko jest po staremu. Komunikat jest taki sam, jak podczas poprzedniego spotkania Dudy z amerykańskimi Żydami.

Źródło: Dziennik Polonijny, Dziennik Związkowy, PAAG