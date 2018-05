Max Kolonko alarmuje! Rzekomy „deal” konsula z Fulopem to bagnet w plecy Polonii

Nie ma żadnego formalnego porozumienia w sprawie losów Pomnika Katyńskiego w New Jersey. Rada Miasta zagłosuje we środę o 18.00 nad dwoma rezolucjami – za pozostawieniem pomnika w obecnym miejscu lub za jego usunięciem. Rzekomy „deal” konsula z Fulopem to bagnet w plecy Polonii – alarmuje Max Kolonko.

Działający ze Stanów Zjednoczonych polski showmen Max Kolonko alarmuje, że cała „umowa” pomiędzy polskim konsulem a burmistrzem New Jersey to blaga! Wcale nie ma żadnej umowy, a los pomnika rozstrzygnie się we środę podczas głosowania lokalnej rady miejskiej. Jeśli radni zagłosują za pozostawieniem pomnika to sprawa się zamknie. Natomiast jeśli jednak zdecydują się go usunąć, to sprawa jego dalszych losów będzie całkowicie otwarta. Burmistrz Fulop, przy pomocy polskich władz postawił więc tylko zasłonę dymna dla swoich działań. Udało mu się doprowadzić do demobilizacji Polonii a i tak będzie chciał całkowicie zlikwidować pomnik.

Cała wypowiedź Maxa Kolonki:

Nie ma zadnego formalnego porozumienia w sprawie losow #pomnikkatynski Rada Miasta JC zaglosuje w srode o 18 nad 2 rezolucjami -1-ZA pozostawieniem pomnika w obecnym miejscu 2- za jego usunieciem. Rzekomy ‘deal’ konsula z Fulopem to bagnet w plecy Polonii. https://t.co/39Kzfa13lL pic.twitter.com/K1S8vLCmGL — maxkolonko (@maxkolonko) 21 maja 2018





