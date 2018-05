Obudzili się wreszcie, czy to pokazówka policji? CBŚ rozbija gangi kiboli. Tysiąc funkcjonariuszy antyterrorystów w gigantycznej akcji [WIDEO]

Minister spraw wewnętrznych Brudziński najprawdopodobniej chce odwrócić uwagę od wielkiej kompromitacji policji, do której doszło w czasie meczu Lecha z Legią. Dlatego też niewykluczone, że zarządził pokazówkę. Ponad tysiąc funkcjonariuszy i przeprowadziło operacje na wielką skalę w której zatrzymano kilkudziesięciu bandytów z grup kibicowskich.

Od poniedziałkowych godzin porannych w województwach śląskim i małopolskim trwały dwie gigantyczne operacje CBŚP dotyczące zorganizowanych grup przestępczych. W działaniach wzięło udział ponad 1000 funkcjonariuszy.

Policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji wsparli funkcjonariusze: BOA KGP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Krakowie, Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji komend wojewódzkich z całego kraju, Straży Granicznej, a nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te akcje to efekt wielomiesięcznej ciężkiej pracy funkcjonariuszy CBŚP, prowadzonej pod nadzorem dwóch zamiejscowych wydziałów Prokuratury Krajowej.

Policjanci z CBŚP z Zarządu w Katowicach od kilku lat prowadzą śledztwo dotyczącej zorganizowanej grupy, której członkowie podejrzani są o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz narkotykowe. Do tej pory w sprawie zatrzymano 15 podejrzanych, z czego 9 aresztowano.

W poniedziałek została przeprowadzona kolejna wielka akcja, podczas której zatrzymano 28 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała w latach 2014-2017 na terenie niemal całego kraju. Wśród zatrzymanych jest podejrzany o kierowanie tą grupą – Łukasz L. ps. Lucky.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie przedstawiono im łącznie około 80 zarzutów. Obejmują one między innymi pobicia, w tym pobicie ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 24 października 2017 roku w Rudzie Śląskiej oraz brutalnego pobicia, do którego doszło 30 września 2017 roku w Katowicach, w wyniku którego pokrzywdzony doznał licznych obrażeń ciała stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Ponadto jeden z zatrzymanych podejrzany jest o zacieranie śladów przestępstwa. Zatrzymani są również podejrzani o rozboje i wymuszenia na terenie województwa śląskiego, gdzie łupem padło m.in. mienie o wartości 200 tysięcy złotych.

Grupa zajmowała się również udziałem w obrocie znacznymi ilościami narkotyków – chodzi o co najmniej 20 kilogramów marihuany oraz 5 litrów substancji psychotropowych służących do produkcji amfetaminy.

Podczas działań do tej sprawy przeszukano 30 obiektów, zabezpieczając przy tym 150 działek kokainy, niebezpieczne narzędzia – maczety, gazy bojowe, a nawet dwie sztuki broni.

Kolejne działania miały miejsce na terenie woj. małopolskiego. Z ustaleń policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Krakowie wynika, że członkowie grupy mogli działać od 2006 do 2016 roku. W tym czasie prawdopodobnie wytwarzali amfetaminę, a następnie wprowadzali ją, a także kokainę, mefedron czy marihuanę na teren niemal całego kraju.

Zatrzymani mogli wprowadzić na rynek ogromne ilości różnych narkotyków. Według śledczych członkowie grupy mieli określony podział ról, dzieląc się przy tym korzyściami z uzyskiwanych przestępstw.

Do tej sprawy zatrzymano dziesięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz jedną poszukiwaną do innej sprawy. Na terenie województwa małopolskiego przeszukano łącznie 13 miejsc, w tym także pomieszczenia jednego z klubów sportowych. Zabezpieczono różnego rodzaju niebezpieczne przedmioty, m.in.: maczety, pałki oraz gazy obezwładniające.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do małopolskiego wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie zarzucono im łącznie popełnienie 31 czynów zabronionych. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, tj.: marihuany, kokainy, amfetaminy, mefedronu.

Źródło: Centralne Biuro Śledcze Policji

