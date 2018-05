Rząd PiS grozi przedsiębiorcom: „wobec tych co nie chcą płacić danin będziemy nieprzejednani”

– W stosunku do przestępców skarbowych będziemy nieprzejednani – zapowiedział w poniedziałek w Koszalinie podsekretarz stanu w ministerstwie finansów Paweł Cybulski. Aprzestępcami,. zdaniem wiceministra, są ci którzy nie płacą „danin”.

Krajowa Administracja Skarbowa – jak podkreślił Paweł Cybulski – jest nakierowana „na przestępców, tych którzy w sposób zdecydowany nie chcą rozliczać się z podatków, którzy nie chcą płacić danin”.

Zaznaczył, że „w stosunku do przestępców będziemy nieprzejednani”. „Wycinamy tę nieuczciwą konkurencję. Tworzymy nowe środowisko biznesowe dla tych 99 proc. uczciwych przedsiębiorców. Im chcemy pomagać” – mówił Cybulski podczas spotkania poświęconego zmianom prawa gospodarczego, w tym Konstytucji Biznesu.

Wiceminister dodał, że w przedsiębiorcach „chce mieć rzeczywistych partnerów”. „Stosuję zasadę +zaufanie jest droższe niż podatki+. Budowa zaufania, relacji, partnerstwa (… ) to proces” – powiedział. Jak tłumaczył, składa się z trzech podstawowych części: słuchania, zrozumienia i wdrożenia wzajemnych, korzystnych dla nas realizacji między przedsiębiorcą a rządem.

Podkreślił, że rząd ma „pełną świadomość tego, że przedsiębiorcy mali i średni są motorem napędowym gospodarki”. Powiedział też, że on sam ma „świadomość zbyt dużej biurokracji”. I w tym kontekście, a także problemów z nieczytelnymi przepisami prawa i ich interpretacją, zapowiedział „jak najwięcej udogodnień w oparciu o Konstytucję Biznesu”.

„W przypadku wątpliwości będziemy działać na korzyść podatnika. To będziemy robić, to robimy. W tym kierunku jesteśmy zdeterminowany, by iść” – poinformował Cybulski. (PAP)

