Jak PiS łupi Polaków. Podatki, daniny, opłaty…

W jaki sposób wprowadzić nowe podatki? PiS ma na to świetną receptę, wystarczy nie nazywać rzeczy po imieniu. W ten sposób rząd Morawieckiego szykuje kolejny skok na pieniądze obywateli. Danina solidarnościowa, opłata wodna i recyklingowa, środki ściągane od kierowców. Władza, która obiecała, że przestanie zabierać, rabuje na coraz większą skalę.

Socjalistyczne państwo, jakie Polakom serwuje PiS, kosztuje coraz więcej. Kolejne rządowe programy i rosnący błyskawicznie deficyt powodują, że rząd sięga tam, gdzie są jeszcze jakieś pieniądze, czyli do kieszeni obywateli. Morawieckiemu trzeba oddać jednak to, że robi to w wyjątkowo spryty sposób. Oficjalnie, choć tylko z nazwy, nowych podatków nie ma.

W zamian mamy ogłoszoną niedawno daninę solidarnościową, która de facto stanowi nowy podatek nałożony na najbogatszych Polaków, opłaty emisyjne, i wzrost cen paliwa, które uderzą nie tylko w kierowców, ale całą gospodarkę. Rząd okrasza to jeszcze opłatami za wodę, opłatą recyklingową oraz utrzymaniem 23 proc. składki VAT.

Zmiany wprowadzane przez PiS jednym podobają się bardziej, innym mniej. Polityka rządu może wynikać z dążenia, by tych nowych obciążeń nie nazywać podatkami – stwierdził Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Pracodawców RP. Nowe środki nie trafiają bezpośrednio do budżetu, ale są dzielone między różne instytucje, które decydują o ich podziale. Przykładem może być Krajowy Fundusz Drogowy

Wprowadzanie opłat i danin przeznaczonych na realizację wskazanego celu pozwala łatwiej odeprzeć ewentualne zarzuty, że rząd wbrew swoim zapowiedziom podnosi podatki – dodaje ekspert.

Ukryty fiskalizm i redystrybucja zrabowanych pieniędzy. Tak wygląda system ekonomiczny stworzony przez PiS, który obiecywał, że podatki obniży, a cały system uprości i sprawi, że będzie bardziej przejrzysty.

Źródło: rp.pl/money.pl/nczas.com