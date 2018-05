Uwaga, prognoza pogody! Gorąco ale przed nami burzowy weekend

Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie na krańcach południowych okresami zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Po południu w Tatrach, Beskidach i Bieszczadach możliwe burze z gradem.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i krańcach południowych, zwłaszcza w górach, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 st., 9 st. miejscami na północy i terenach podgórskich do 13 st. miejscami w centrum i na wschodzie. Wiatr na ogół słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, północno-wschodni.

W piątek na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, po południu także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. na północnym wschodzie i Przedgórzu Sudeckim do 27 st. na północnym zachodzie. Chłodniej na Podkarpaciu i nad samym morzem: od 18 st. do 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 24 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe, ale w drugiej połowie nocy możliwy wzrost do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna około 13 st. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Okresami przelotne opady deszczu i możliwe burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna około 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W weekend spodziewane są natomiast burze.

(PAP)