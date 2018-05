Pakistański wojskowy grozi Żydom: „Jesteśmy w stanie zniszczyć Izrael w ciągu 12 minut, gdyby była taka potrzeba”

Ostra groźba w kierunku Izraela padła ze strony pakistańskiego wojskowego, Zubaira Mahmooda Hayata, który stwierdził, że „Pakistan jest w stanie zniszczyć Izrael w ciągu 12 minut, gdyby była taka potrzeba”.

Gdyby Izrael próbował zaatakować naszą ziemię, to jesteśmy w stanie zniszczyć syjonistyczny reżim w ciągu 12 minut – powiedział Hayata.

W 1947 roku David Ben Gurion, założyciel Izraela, wysłał telegram do Muhammada Ali Jinnah, który miał być początek nawiązania relacji dyplomatycznych. Ruch ten został zignorowany i od tamtej pory Pakistan odmawia uznania Izraela.

Jednocześnie Izrael uważa Pakistan za orędownika spraw arabskich, co sprawia, że automatycznie jest on ich wrogiem. Ostatnie wydarzenia pokazują, że naruszanie praw człowieka, głównie w stosunku do Palestyńczyków, jest ze strony Izraela nagminne.

Źródło: muslimcouncil.org.hk