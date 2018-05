Aresztują Korwin-Mikkego? Prezes partii Wolność poleciał do Londynu. Ma wystąpić w Hyde Parku w obronie Tommy’ego Robinsona

Janusz Korwin-Mikke udał się do Londynu, aby wstawić się za aresztowanym za mówienie prawdy o muzułmańskim gangu brytyjskim działaczem narodowym Tommym Robinsonem.

Sprawę Robinsona opisaliśmy tutaj: Czy UK jest już państwem faszystowskim? Tommy Robinson skazany na 13 miesięcy więzienia za pokazanie prawdy o muzułmańskich gwałcicielach!

Tommy Robinson został skazany na 13 miesięcy więzienia za live stream sprzed sądu w Leeds gdzie odbywała się rozprawa 16 z 29 muzułmanów związanych z grooming gang odpowiedzialnym za gwałty i zmuszanie seksniewolnicta dziewczynek, z których większość nie miała nawet 11 lat.

Media w Wielkiej Brytanii dostały zakaz mówienia o całej sprawie. Breitbart został zmuszony do zdjęcia materiału ze swojego portalu.

W niedzielę rano prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke wsiadł w samolot do Londynu, aby wstawić się za uwięzionym Robinsonem.

Po tym, co tam się dzieje, czuję się jak przed podróżą do ZSRS w 1936 roku. A wypowiedź p.Teresy May, że dzieci nie należą już do rodziców… Tak: „D***kracja to rządy osłów prowadzonych przez hieny”. Zatem: uwaga na hieny! – napisał Korwin-Mike na swoim facebookowym profilu.

Wystapienie Janusza Korwin-Mikkego jest przewidziane na godz. 16.00. Wolnościowcy z Londynu zapraszają wszystkich, którym droga jest wolnośc słowa do wzięcia udziału w wydarzeniu. Szczegóły tutaj: Janusz Korwin-Mikke w Hyde Parku.

My będziemy śledzić sprawę na bieżąco. Pamiętając o sprawie Jacka Międlara i Rafała Ziemkiewicza, którzy nie zostali wpuszczeni do Wielkiej Brytanii za swoje poglądy, jest bardzo prawdopodobne, że Janusz Korwin-Mikke także zostanie zatrzymany i odesłany z powrotem do Polski.

Najnowsza wiadomośc od partii Wolność jest taka, ze JKM jest już w Londynie. Przeszedł swobodnie odprawę graniczną i udaje się do Hyde Parku.

nczas.com