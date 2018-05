Stalińska zrobiła show. „Panie Boże daj siłę i chroń walczące tak dzielnie w Sejmie matki”

Marne popisy przed Sejmem. „Panie Boże daj siłę i chroń walczące tak dzielnie w Sejmie matki. Prosimy Cie Panie!” – krzyczała podczas manifestacji „Dzień Super Matki” aktorka Dorota Stalińska.

Etatowa krzykaczka opozycyjna wzięła udział w manifestacji „Dzień Super Matki”, która została zorganizowana pod Sejmem. Uczestnicy wydarzenia podobno w ten sposób chcieli wesprzeć protestujących w gmachu niepełnosprawnych. Co ciekawe współorganizatorem był m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet. To organizacja, która jest znana z promowania zabijania nienarodzonych dzieci, w tym niepełnosprawnych.

Za tę dłoń podniesiona nad protestującymi matkami was wszystkich służalczych pachołków i pan Bóg w niebie i my tu, matki Polki po stokroć przeklinamy – odprawiała przedziwne „modły” aktorka.

Czas i historia was rozliczy. Hańba dla tego rządu i wszystkich, którzy go wspierają! – krzyczała rozjuszona Stalińska. Dalej nawoływała do mobilizacji w wyborach samorządnych, stwierdzając: „Jeśli stracimy samorządy, stracimy Polskę”. Bóg grzmi na naszą cześć – płynęła dalej…

„Na manifestacji można było spotkać szereg znajomych twarzy, m.in. Franciszek „Farmazon” Jagielski,kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, czy feministka Kazimiera Szczuka” – wymienia portal wpolityce.pl

No to teraz już chyba wszyscy dowiedzieli się #PO co jest ten spontaniczny SPĘD przed Sejmem

i ten aPOlityczny #ProtestNiepelnosprawnych w Sejmie …

Wygramy ! Wygramy ! #WyborySamorządowe #PO to żeby było tak jak było ! pic.twitter.com/lGBfYY51aE — Brat Wodza 🇵🇱 💯 (@BratWodza) May 26, 2018

Źródło: wpolityce.pl