Imigrant bohater, prawdziwy Spider Man. Brawurowo wspiął się na 4 piętro i uratował dziecko [WIDEO]

Imigrant z Mali wspiął się w Paryżu na 4 piętro bloku i uratował dziecko. Dzięki nagraniu, które jest hitem w sieci stał się bohaterem Francji.

Mamoudou Gassama przechodził ulicą w XVIII dzielnicy Paryża, gdy zauważył zgromadzony pod budynkiem tłum. Zgromadzenie krzyczeli i wskazywali na wiszące na 4 piętrze na zewnątrz dziecko. Pochodzący z Mali 22-latek z niezwykłą sprawnością wspiął się po balkonach i uratował dziecko.

– Kiedy znalazłem się z dzieckiem wewnątrz mieszkania z emocji i wysiłku zacząłem się aż trząść i mało nie zemdlałem – powiedział w rozmowie z „Le Parisien”.

Nagranie z wyczynu Malijczyka trafiło do sieci i stało się prawdziwym hitem. Sam zaś imigrant został obwołany bohaterem Francji. Wspaniałej postawy pogratulował mu prezydent Macron, który zaprosił go do Pałacu Elizejskiego.

Z Malijczykiem telefoniczną rozmowę odbyła też mer Paryża Anne Hidalgo, która podziękowała mu i zapewniła, że zrobi wszystko, by mógł legalnie pozostać we Francji.

Wszystkie media podkreślają, że Gassama jest imigrantem, i że pochodzi z Mali. Ciekawe, że gdy imigrant zrobi coś złego, to nie można się dowiedzieć, że chodzi o przybysza, a sprawca staje się nagle człowiekiem o południowym wyglądzie, albo anonimowym Azjatą.