Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Theresa May pogratulowali Irlandczykom, że w referendum przegłosowali sobie prawo do zabijania nienarodzonych dzieci.

Według Macrona Irlandia znów dokonała historycznego czynu. O co w tym patetycznym stwierdzeniu chodzi, to dokładnie nie wiadomo.

Prezydent Francji napisał Na Twitterze.” Irlandia znów dokonała historycznego wyczynu. To głosowanie będzie fundamentalnym symbolem kobiecej wolności”.

Zabiajnie nienarodzonych dzieci jest we Francji legalne od 1975 roku.

Gratulacje na Twitterze posłała też premier Wielkiej Brytanii bezdzietna ciotka Theresa May, dla której głosowanie nad zabijaniem nienarodzonych było wielką demonstracją demokracji.

May napisała „Wczorajsze irlandzkie Referendum to wspaniały pokaz demokracji, który dał jasny i niepodlegający wątpliwości wynik. Gratuluję Irlandczykom decyzji i wszystkim z #RazemNaTak (Together4Yes – ruch proaborcyjny – przyp. red.) zwycięskiej kampanii.

