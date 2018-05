Kłótnia Trumpa z prezydentem Meksyku. „Meksyk nie robi absolutnie nic, aby nam pomóc”

„Meksyk w końcu zapłaci za mur” – powiedział we wtorek prezydent Donald Trump podczas spotkania ze swymi zwolennikami w Nashville w stanie Tennessee. „Nie. Meksyk nigdy nie zapłaci za mur” – natychmiast odpowiedział Trumpowi prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto.

Na wiecu w Nashville Trump ostro skrytykował meksykańskie władze za to, że nie pomagają w powstrzymaniu napływu nielegalnych imigrantów z Hondurasu i innych krajów, którzy przez Meksyk dostają się do USA.

„Nie robią absolutnie nic, aby nam pomóc” – powiedział prezydent USA.

Donald Trump kolejny raz powtórzył, że Meksyk zapłaci za wybudowanie muru wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej, który ma zatrzymać nielegalnych imigrantów i przemyt narkotyków.

„Nie chcę stwarzać problemu, ale mówię wam: W końcu Meksyk zapłaci za mur” – zapewnił swych zwolenników Trump.

Na słowa amerykańskiego przywódcy natychmiast zareagował prezydent Meksyku. „Nie. Meksyk nigdy nie zapłaci za mur. Ani teraz, ani kiedykolwiek” – napisał na Twitterze Enrique Pena Nieto.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.

Sincerely, Mexico (all of us).

— Enrique Peña Nieto (@EPN) May 30, 2018