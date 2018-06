Koktajlami Mołotowa chcieli podpalić dom Polaków. Przez pomyłkę?

Młode małżeństwo w Anglii przeżyło prawdziwy koszmar. W ich domu, który znajduje się w Sheffield, doszło do tragedii. Nieznani sprawcy rozbili szybę w oknie do przedpokoju i wrzucili do środka dwa koktajle Mołotowa.

Jak podaje polishexpress do zdarzenia doszło we wtorek 29 maja po godzinie 22:30, na Lytton Drive w dzielnicy Parson Cross w Sheffield. O tym niebezpiecznym incydencie pisały lokalne brytyjskie media, m.in. „Shefield Telegraph”, nie podając jednak narodowości poszkodowanych.

Czytaj też: Policja strzelała do mężczyzny uzbrojonego w nóż w berlińskiej katedrze. Ranne dwie osoby

O całej sprawie pisze szczegółowo portal polishexpress.co.uk. Dziennikarze portalu rozmawiali z Polką, na której dom napadnięto.

Przestraszona kobieta relacjonowała, że sprawcy najpierw wybili szybę w oknie przedpokoju, a następnie wrzucili do środka dwa koktajle Mołotowa. Ranny został mężczyzna, który wszedł do salonu po usłyszeniu wybuchu.

–”W momencie otwierania drzwi, cały płomień przedostał się do środka do salonu, a tym samym na ciało mojego męża. Mąż ma poparzoną całą prawą stronę ciała, spalone włosy, brodę, zarost, rzęsy, brwi itd.” – opowiadała jego żona.

Według polskiego małżeństwa są oni ofiarami napaści przez przypadek. Podejrzewają, że atak był elementem porachunków między gangami.

Po prześledzeniu historii domu okazało się bowiem, że synowie poprzedniej właścicielki należą do grupy przestępczej Parson Cross Gang. Za podpalenie domu Polaków mogą odpowiadać członkowie konkurencyjnego gangu.

Policja szuka sprawców.

Czytaj też: [PROGNOZA POGODY] Przerwa w dostawie ciepła, ale już widać powrót upałów

Nczas.com/ polishexpress.co.uk/ Wprost.pl