Uwaga na nowe psychotropy. Kilkanaście zatrutych osób w szpitalach. Kilka w stanie ciężkim

W związku z sytuacją w Zachodniopomorskiem, gdzie kilkanaście osób zatruło się substancjami psychoaktywnymi, Główny Inspektor Sanitarny przypomina o niebezpieczeństwach związanych z używaniem tych substancji.

„Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zażywaniem substancji psychoaktywnych nieznanego pochodzenia” – brzmi ostrzeżenie.

„Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do ciężkiego zatrucia kilkunastu osób, z których część wymaga leczenia w oddziale intensywnej opieki medycznej” – alarmuje GIS.

Dwanaście osób z Trzebiatowa trafiło w poniedziałek i we wtorek do szpitali w Gryficach, Kołobrzegu i Szczecinie z objawami zatrucia środkami psychoaktywnymi, prawdopodobnie dopalaczami. To osoby w wieku od 14 do 30 lat; niektóre są w stanie ciężkim. Prokuratura podała, że mężczyzna podejrzany o rozprowadzanie środków został zatrzymany.

Ministerstwo Zdrowia informowało w połowie maja, że wykaz substancji psychoaktywnych, których posiadanie, produkcja, przetwarzanie, przewóz i obrót są nielegalne w Polsce, jeśli nie mają odpowiedniego zezwolenia, zostanie rozszerzony o 17 kolejnych środków – łącznie do 38. Substancje psychoaktywne wykazują negatywne działanie m.in. na ośrodkowy układ nerwowy.

Coraz więcej ekspertów zwraca uwagę, że tak zwane dopalacze powinno się nazywać „nowymi narkotykami”, zwłaszcza że bywają groźniejsze niż te „tradycyjne”. W razie zatrucia tymi drugimi lekarze wiedzą, jak postępować i jakie leki podawać, w przypadku pacjenta zatrutego nowymi substancjami często specjaliści nie mają takiej wiedzy.

