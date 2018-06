Dwie kobiety rzuciły się razem pod pociąg. Nie żyją

Nie żyją dwie kobiety, które prawdopodobnie rzuciły się pod pociąg towarowy w Świdwinie. Na miejscu trwają policyjne czynności. W drodze jest prokurator.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 20:30 na przejeździe kolejowym przy ul. Batalionów Chłopskich w Świdwinie. To tu dwie kobiety prawdopodobnie rzuciły się pod nadjeżdżający pociąg towarowy.

Jak potwierdził dyżurny świdwińskiej policji, kobiety nie żyją. Na miejscu trwają policyjne czynności. W drodze jest prokurator.

Policja obecnie nie udziela żadnych informacji dotyczących okoliczności zdarzenia. (PAP)