Kampania wyborcza już trwa. Jakiego wspierają boty!

„Ranking pierwszych dziesięciu kont na Twitterze, które w ciągu ostatniego miesiąca tweetowały najwięcej nt. Patryka Jakiego, wygląda tak: jedno konto nie istnieje, pięć to konta botowe, cztery – prawdziwe” – czytamy na blogu mierzynska.marketing.

W analogicznym ranking nt. Rafała Trzaskowskiego: dwa konta nie istnieją, cztery są botami, cztery – konta prawdziwe.

„Jaka jest różnica między rankingami? Światopoglądowa. Poza dwoma kontami wszystkie pozostałe – w tym oczywiście boty – działają na rzecz Patryka Jakiego, a przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu” – czytamy dalej.

Autorka bloga w piątek 8. czerwca postanowiła sprawdzić kto najczęściej tweetuje nt. Jakiego i Trzaskowskiego.

Użyłam do tego narzędzia analitycznego Unamo, które m.in. tworzy rankingi autorów tweetów na podst. liczby wypowiedzi, zasięgów czy popularności. I odkryłam piękne, klasyczne, ciężko pracujące boty – wszystkie działające na rzecz Patryka Jakiego, a przeciwko Trzaskowskiemu. W rankingach obu kandydatów tylko dwa konta nie rozpowszechniały tak sprofilowanych treści. Były to: konto medium @300polityka oraz konto zwolennika kandydata Koalicji Obywatelskiej – pisze autorka.

Dalej dowiadujemy się, że konta zmieniają swoje nazwy. Np. @KGrzadzka zmieniła się w @krystynaWarsaw. To konto istnieje nieco ponad rok i wygenerowało już ponad 186 tys. retweetów. Średnia dzienna to 427 komentarzy. Treści jakie udostępnia zawsze są antyopozycyjne i pro-PiSowskie.

Drugie konto – o nazwie „Jesteśmy za PiS” – nie istnieje i nie znalazłam go (a piszę to 9 czerwca) nawet pod inną nazwą użytkownika. Dwa kolejne miejsca w rankingu znów zajmują boty: @kozalinka53 tylko 8 czerwca (do godz. 19.30) retweetowała aż 220 tweetów związanych z PiS-em oraz o treściach antyopozycyjnych, w tym 29 dotyczyło Jakiego i/lub Trzaskowskiego – czytamy.

Takich kont jest jeszcze kilka. Wygląda na to, że świta Jakiego zaprzęgła do walki o Warszawę niestandardowe środki promocji, albo jak kto woli propagandy.

Źródło: mierzynska.marketing