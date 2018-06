Prezydent Duda: na mistrzostwa do Rosji pojadę tylko jak Polska będzie w finale

Prezydent Andrzej Duda nadal nie planuje wizyty na mundialu – powiedział w poniedziałek prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że jeśli jednak polska reprezentacja wejdzie do finału, będzie namawiał prezydenta na wyjazd.

Na pytanie RMF FM, czy prezydent nadal nie wybiera się na piłkarskie mistrzostwa, Dera odpowiedział że „nic się w tej kwestii nie zmieniło”. „Z tego co wiem, nie jest planowana wizyta prezydenta w Rosji” – powiedział.

„Myślę, że pierwsza rzeczą, którą ewentualnie można byłoby rozpatrywać, to jest, gdyby Polska awansowała do finału, czego Polsce życzę. Wtedy sam osobiście będę namawiał pana prezydenta, żeby do Rosji jechał na finał” – dodał.

W marcu Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda nie pojedzie na inaugurację mundialu. Prezydent także wtedy mówił, że jeżeli wybierze się do Rosji, to na mecz polskiej reprezentacji. „Mam nadzieję, że będzie to mecz finałowy” – powiedział wówczas Duda.

Mistrzostwa świata w Rosji zostaną rozegrane od 14 czerwca do 15 lipca. Polska pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a 28 czerwca, na zakończenie rywalizacji grupowej, zagra z Japonią.(PAP)

