Napastnik z Paryża więzi kobietę w ciąży

Mężczyzna wziął dwóch zakładników w firmie w centrum Paryża i domaga się, by umożliwiono mu kontakt z ambasadą Iranu. Specjalne jednostki policji otoczyły miejsce, w którym przetrzymywani są zakładnicy; napastnik ma atrapę broni – poinformowała policja.

Jednej osobie udało się uciec napastnikowi, który podobno oblał pozostałych dwóch zakładników benzyną. Na miejscu są jednostki straży pożarnej.

„Władze będą próbowały podjąć negocjacje z tym mężczyzną” – powiedział przedstawiciel związku zawodowego policjantów Yves Lefebvre w rozmowie z telewizją BFM TV, która podała też, że incydent ten nie wydaje się zamachem terrorystycznym.

Napastnik chce nawiązać kontakt z irańską ambasadą, aby przekazała wiadomość francuskiemu rządowi – podaje Reuters, powołując się na źródła policyjne.

Na razie nic nie wiadomo o tożsamości czy narodowości napastnika. (PAP)

HOSTAGE SITUATION in Paris – man ‘with BOMB and gun’ seizes three including pregnant woman, demands to speak with Iranian embassy: „Not terror-related”? The priority is islamofauxbia. By, Gd, what’s it going to take? https://t.co/yWadbjLbze pic.twitter.com/cVGsAXLawc

— Pamela Geller (@PamelaGeller) 12 czerwca 2018