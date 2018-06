Lewacy znów atakuj Prezydenta USA. Fundacja Trumpa z zarzutami. Miała łamać prawo od ponad dekady

Lewacy znów atakują prezydenta Trumpa. Prokurator Generalny stanu Nowy Jork skierował pozew przeciwko prezydentowi USA, członkom jego rodziny oraz pracownikom fundacji. Donald Trump miał bezprawnie wykorzystywać fundusze organizacji podczas kampanii wyborczej.

Jak twierdzi fundacja Donalda J. Trumpa została oskarżona o „uporczywe łamanie prawa stanowego„. Prokurator generalna Nowego Jorku Barbara Underwood pozwała prezydenta USA, troje jego dzieci i pracowników fundacji w czwartek,domagając się zamknięcia organizacji i nakazania jej zapłaty grzywny w wysokości 2,8 miliona dolarów.

Jako powód oskarżenia podano „powtarzające się i umyślne transakcje”, z których część była kierowana na konto, z którego finansowano kampanię wyborczą prezydenta USA. Według oskarżycieli, takie oraz inne nieprawidłowości w fundacji miały występować od ponad 10 lat.

-„Jak pokazuje nasze dochodzenie, Fundacja Trumpa była niewiele więcej niż książeczką czekową na płatności od pana Trumpa lub jego firm do organizacji non-profit, niezależnie od ich celu lub legalności” – tłumaczy Barbara Underwood.

-„Fundacja i jej dyrektorzy poniosą odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z dobroczynnych aktywów” – zapowiada.

Trump odpowiedział na te zarzuty na Twitterze.

So, the Democrats make up a phony crime, Collusion with the Russians, pay a fortune to make the crime sound real, illegally leak (Comey) classified information so that a Special Councel will be appointed, and then Collude to make this pile of garbage take on life in Fake News!

„Demokraci tworzą, fałszywe zarzuty, są w zmowie z Rosjanami, płacą fortunę, aby zbrodnia brzmiała prawdziwie, nielegalnie wyciekły tajne informacje, aby mianować specjalną radę, a następnie Collude, aby ta kupa śmieci tworzyła fałszywe wiadomości!”

„Zdegustowani nowojorscy demokraci i ich zhańbiony AG Eric Schneiderman, robią wszystko, co mogą, by pozwać mnie w sprawie fundacji, który zabrał 18 800 000 $ i wydał na cele charytatywne więcej pieniędzy niż te wspomniane 19 200 000 $. Nie będę próbował rozstrzygnięcie tej sprawy! …”

….Schneiderman, who ran the Clinton campaign in New York, never had the guts to bring this ridiculous case, which lingered in their office for almost 2 years. Now he resigned his office in disgrace, and his disciples brought it when we would not settle.

