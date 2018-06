Na konferencji prezydenta Czech płonęły… bokserki! „Wyszliście na małych głupków” [VIDEO]

W Czechach doszło do absurdalnej sytuacji. Prezydent Milos Zeman na wizji spalił gigantyczne czerwone bokserki. Dzień później do sprawy wróciło między innymi brytyjskie BBC. Co prezydent naszego południowego sąsiada chciał przekazać?

14 czerwca prezydent Czech niespodziewanie zwołał nagłą konferencję prasową, wywołując w kraju różnego rodzaju spekulacje. Następnie, kiedy już przyciągnął uwagę dziennikarzy i publiki, zrobił coś, co trudno opisać bez zażenowania.

Otóż prezydent Cech Milos Zeman przed kamerami spalił ogromne czerwone bokserki. Bielizna w 2015 roku zawisła nad pałacem prezydenckim w ramach happeningu przygotowanego przez artystów z grupy Ztohoven. W ostatnich miesiącach w proteście przeciwko reelekcji Zemana Ztohoven rozprowadzali wśród Czechów koszulki i przypinki z czerwonymi spodenkami.

„Przepraszam, że sprawiłem, że wyszliście na małych głupków. Naprawdę na to nie zasługujecie” – miał rzucić do dziennikarzy Zeman.

Agencja AFP podsumowała wystąpienie prezydenta Czech jako „dziwaczne” i zaskakujące dla zgromadzonych przedstawicieli mediów.

Próbujące wyjaśnić konferencję Radio Praga tłumaczyło, że demonstracja prezydenta miał symbolizować „koniec brudów w polityce”. Przeciwnicy polityczni Zemana nie potrafili jednak doszukać się w jego wystąpieniu niczego zabawnego.

Petr Gazdik napisał nawet, że gdyby nie szacunek dla urzędu prezydenta, „powiedziałby, że prezydent zwariował”, a cały ten spektakl, „obniża godność funkcji prezydenta”.

