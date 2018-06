Radykalna zmiana w Niemczech? Merkel przyciśnięta do muru w sprawie przybyszów!

Polityczny kryzys w Niemczech może zmusić kanclerz Angelę Merkel do zmiany swojej polityki. Według jednego z analityków jest ona „przyparta do muru” w związku z kryzysem migracyjnym.

Gorąca rozgrywka, która towarzyszyła powołaniu rządu w Niemczech, może ostatecznie doprowadzić do zmiany polityki w zakresie migracji do Niemiec.

Merkel odrzuciła w czwartek propozycję ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera, co doprowadziło do odwołania sesji Bundestagu, co jest zjawiskiem dość rzadkim.

Analitycy ostrzegają, że Merkel może być przyparta do muru, jej pozycja nie jest obecnie dość mocna, samo stworzenie rządu zajęło jej kilka miesięcy od czasu wyborów.

Dla tych, którzy twierdzą, że siła populistów w Europie jest nie dość duża, niech spojrzą na to teraz, jak Merkel zostanie przyparta do muru – mówi Matthew Goodwin.

I dodaje: Nic nie będzie już takie samo. Kryzys może zmienić sytuację diametralnie.

Merkel znajduje się obecnie na krawędzi. Afd znajduje się co prawda w opozycji, ale kanclerz i tak jest poddawana naciskom z prawej strony CSU.

Najważniejszą kwestią jest to, że Merkel jest w znacznej mierze odpowiedzialna za kryzys migracyjny w Niemczech i może przegrać ewentualne głosowanie nad votum zaufania wobec niej – tłumaczy Tom Wright z Brookings Institute.

