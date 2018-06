SONDAŻ: PiS wzmacnia się na pozycji lidera. Nowoczesna cały czas poza Sejmem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu Estymator, zleconego przez portal DoRzeczy.pl. Partia rządząca cieszy się zaufaniem 40,7 proc. obywateli. To oznacza, że do samodzielnego sprawowania władzy zabrakłoby tylko dwóch mandatów.

Najnowsze badanie pokazuje, że PiS poprawił swój wynik z zeszłego miesiąca o 1,8 pkt. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska, na którą głos zdecydowałoby się dzisiaj oddać 27,9 Polaków. To oznacza, że największa partia opozycyjna również poprawiła swój wynik, ale w nieco mniejszym stopniu. W czerwcu ugrupowanie Grzegorza Schetyny ma 0,8 pkt. więcej. Z poparciem 8,6 pkt. na trzecim miejscu jest SLD.

Poza czołówką znalazł się Kukiz’15, obecnie na tę partię zagłosowało by 8,2 prc. Polaków.

Do Sejmu weszłoby też Polskie Stronnictwo Ludowe, które mogłoby liczyć na poparcie na 5,4 proc. To spadek o 0,8 pkt. proc. w porównaniu do maja.

Poniżej progu wyborczego są: Nowoczesna – 4,2 proc. (+1,3), partia Razem – 2,9 (+0,8), Wolność – 1,9 proc. (-0,9).

Źródło: dorzeczy