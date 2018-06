Będzie afera. Minister z PiS w TVP: „Niemcy kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi”

W trakcie rozmowy w TVP poseł Marek Suski pokusił się o ostry komentarz pod adresem Niemiec. Szef gabinetu politycznego premiera uważa, że Niemcy nie mają moralnego prawa pouczać Polski choćby przez wzgląd na swoją wstydliwą przeszłość.

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata, której tematem była praworządność w Polsce. Wiceszef KE, Frans Timmermans apelował do polskiego rządu o wprowadzenie kolejnych zmian, gdyż te dotychczasowe nie są satysfakcjonujące.

Myśmy dokonali wielu zmian w ustawach. To, co budziło kontrowersje, zostało zmienione. W Brukseli przedstawiliśmy białą księgę. Mówi się o naruszeniu konstytucji i demokracji. Ale nie mówi się na czym ma polegać to naruszenie – wyjaśnia Marek Suski.

Polityk PiS nie ukrywa, że jego zdaniem Niemcy nie są krajem, który powinien upominać Polskę w kwestiach praworządności.

Nie wiem, czy Niemcy mają moralne prawo nas pouczać. Kiedyś nas uczyli demokracji komorami gazowymi – wypalił.

Rząd myśli o tym, żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom całej rodziny europejskiej, żeby praworządność, jej jakość została w Polsce podciągnięta do standardów europejskich. Standard polityczny i praworządność nie ma barw politycznych – powiedział Jerzy Wenderlich z SLD.

Jednocześnie zaznaczył, powołując się na osobę Janusza Zemke, że o ile eurodeputowani SLD będą dalej upominać się o przywrócenie praworządności, to nie będą głosować za ograniczeniem środków finansowych dla Polski.